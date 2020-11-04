Псковские школьники стали миллионерами

Фото из архива участников

Три псковских шольника победили во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Из 4 300 детей из Псковской области в финал попали девять школьников из Пскова, Великих Лук и Пыталово.

«Среди сотен тысяч школьников наши ребята стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»! Ура, гордимся!» – сообщил подписчикам губернатор.

Денежный приз в размере 1 миллиона рублей получила Анастасия Ахметова из лицея № 11 Великих Лук, Анастасия Болдова из гимназии имени С. В. Ковалевской Великих Лук, Варвара Маслова из Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

Фото из архива участников

Кроме этого, приз в размере 200 тысяч рублей получили Анна Мизгирева из Псковского педагогического комплекса и Софья Петрова из псковской школы № 2.