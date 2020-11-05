В Псковской области не планируется вводить дистанционное обучение

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Переводить псковские школы на дистанционное обучение пока не планируется, сообщил сегодня председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в эфире проекта ПАИ-live.

Он отметил, что подобные решения принимаются только на оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Сейчас, по его мнению, нет никаких предпосылок для перехода на дистант.

Александр Седунов рассказал, что в случае возникновения необходимости, регион может опробовать московский вариант дистанционного обучения. Старшеклассники будут обучаются дистанционно, а ученики младших классов продолжат ходить в школу.

«Этот вариант в Псковской области тоже возможен, но для этого решения должны быть мотивы», - отметил Александр Седунов, добавив, что у каждого родителя есть право написать заявление и перевести своего ребёнка на дистанционное обучение

По его словам, на данный момент в Псковской области написали 10 таких заявлений.