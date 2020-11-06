Псковский юрист рассказывает, как вернуть деньги за тест на коронавирус

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После обращения к псковички, юрист Ольга Кутузова объяснила, возможно ли получить компенсацию за платный тест на наличие антител корона. Об этом она написала на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Клиентка частной лаборатории обратилась к Ольге после того, как ее попросили повторно сдать тест на коронавирус и оплатить его еще раз: «Ситуация: сдала тест на COVID-19 в частной лаборатории, заплатила деньги (2 300 руб.). Спустя пять дней ответ не пришёл, она позвонила в клинику, перед ней извинились и пояснили, что проба была взята технически верно, но в связи с тем, что долго хранился биоматериал, результаты будут недостоверны. Предложили сдать ещё раз и... еще раз оплатить», – пересказала историю Ольга Кутузова. 540 320

Юрист сообщила, что возврат денег возможен. Достаточно предъявить медицинский полис ОМС, так как это предусмотрено положениями Федерального закона № 323 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья». Нормативно-правовой акт гласит, что у граждан РФ есть право на получение бесплатных медицинских услуг.

В перечень таких услуг входят единичные или комплексные мероприятия по профилактике, диагностике, лечению и оздоровлению. Врач имеет право порекомендовать платную услугу, только в случае недоступности ее в бесплатном варианте или за неимением альтернативы в данном регионе.

Чтобы получить возврат средств, нужно обратиться в страховую и подготовить заявление о наступлении страхового случая. С собой взять квитанцию об оплате, паспорт, полис ОМС, договор об оказании услуги и направление врача на анализ.

«Если направление не выдавалось, то вернуть деньги пока не получится, но этот вопрос активно обсуждается на сегодняшний день. И ещё напомню, что страховые компании, выдающие нам полисы ОМС, занимаются бесплатным консультированием и защитой прав пациентов» - обратила внимание Кутузова.

В страховую компанию можно обратиться в любое время суток по номеру, указанному на официальном сайте. В период пандемии страховые организации ведут активную помощь населению.