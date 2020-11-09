Газете «Псковская правда» исполнилось 103 года

Фото: Псковская правда

Сегодня, 9 ноября, газета «Псковская правда» отмечает День рождения. Первый выпуск газеты «Псковский набат», правопреемницей которого является «Псковская правда» вышел 103 года назад, 9 ноября 1917 года.

Многие годы «Псковская правда» была «главной газетой области». Через нее прошло большинство ведущих журналистов, медиаменеджеров и редакторов СМИ региона.

В марте 2020 года по решению редакции бумажная версия «Псковской правды» выходить перестала. Старейшее издание стало интернет-газетой. Это решение было принято, в том числе, и в связи с пандемией.

Теперь в любом гаджете и на нескольких платформах «Псковская правда» ежедневно освещает актуальную политическую, социально-экономическую и культурную жизнь Псковской области.

Высокий уровень газеты поддерживают профессионалы, которые ежегодно подтверждают высокий уровень во всероссийских медиаконкурсах. В августе обозреватель Светлана Синцова стала победителем VI всероссийского конкурса журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Материал «Что-то пошло не так» признали лучшим среди более 6 тысяч конкурсных работ.

Большую оценку прямо перед 103-летием редакция газеты получила на журналистском конкурсе «СеЗаМ-2020», где отметили сразу три работы. В номинации «Недавняя давняя война. Лучшая публикация (передача), серия публикаций (передач) к 75-летию Победы» лучшим проектом признали майский печатный спецвыпуск «Псковской правды», посвященный Дню Победы.

В номинации «Не текстом единым. Лучшая журналистская акция» дипломом лауреата была награждена акция «Эстафета «Псковской правды». В номинации «Горячая путевка. Лучшая публикация (передача), серия публикаций (передач) на тему внутреннего туризма» диплом лауреата получила Светлана Синцова за статью «По забытым крепостям».

Скоро «Псковская правда» запустит новый большой проект, поэтому присоединяйтесь и читайте газету вместе с нами!