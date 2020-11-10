Глухонемой пскович на рыбалке спас полуслепую собаку от смерти

Фото из личного архива спасителя Дениса

Несколько дней Псков следит за развитием истории о полуслепой старой собаки, которую спас глухонемой пскович Денис.

Молодой человек был на рыбалке в деревне Родина и увидел собаку, бездвижно лежащую в траве. После того, как подошел ближе, стало понятно, что это не молодой кобель, у которого не получается встать. Кроме того, по бледным глазам сразу стало понятно, что у собаки слепота.

Собака попыталась вставать на глазах у мужчины, но это не получалось, ситуацию ухудшала больная лапа и отсутствие зрения. Денис смог связаться с зоозащитной организацией и волонтеры приюта "Добрый" порховского района отозвались на просьбу о помощи.

Фото из личного архива спасителя Дениса

Как оказалось позднее, у молодого человека просто не было возможности забрать собаку к себе – в его доме проживает два стаффордширских терьера. А на балконе, где можно было бы поселить пса на какое-то время, как назло, в этот день занялись ремонтом и залили пол бетоном.

"У меня сложилось такое впечатление, что собаку кто-то завёз, наверное, хозяева - написала Ирина Малиновская, женщина с самого начала истории была рядом и рассказывала подписчикам приюта о продвижении дел со спасением собаки, у него проблема со зрением и задними ногами. Собака ухоженная, шерсть гладкая, ошейник снят. Когда мы его посадили в машину, с Денисом она хорошо сидела. Как только я завела машину, она стала на меня лаять, огрызаться и кашлять. И у меня такое впечатление, что собака была домашняя, просто от неё избавились, а он бедненький сидит и ждёт хозяина - предателя".

Сегодня собака в полной безопасности. Она находится в приюте и ее осмотрел ветеринар. В данное время идет сбор средств на лечение и содержание собаки, а также – поиски старого хозяина.

Финансовую помощь можно перечислить по карте, привязанной к номеру 8-911-355-47-28 или в "Приют Добрый" на карту 4817 7603 5281 2345 Сбербанк (без пробелов), Журавлёвой Татьяне Сергеевне. Карта привязана к номеру Билайн 8(960) 229-58-80 с пометкой «собаке с Родины».