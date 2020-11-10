Псковский эксперт рассказал об особенностях перепланировки квартиры

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Директор компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов в эфире проекта ПАИ-live рассказал об основных правилах перепланировки квартиры.

Перепланировка квартиры должна быть согласована с соответствующими службами до ее проведения.

«Любая перепланировка по нашему закону и градостроительному кодексу должна быть сделана соответствующей организацией, которая имеет СРО, которая имеет право на это. Это должно быть всеми службами зарегистрировано, согласовано», – отметил Владислав Абрамов добавив, что проектом должны заниматься профессионалы.

Чего нельзя делать в квартире во время ремонта

Кроме того он отметил, что если граждане делают из двухкомнатной квартиры трёхкомнатную, то появившаяся комната получится без вентиляции. При проектировке воздухообмен считается по объему воздуха. Уменьшение количества комнат – также является перепланировкой, но менее болезненной.

Самая популярная незаконная перепланировка – объединение балкона с комнатой. Кроме того многие прячут выпуски от батареи (вертикальная отопительная труба) в стены. Понятно, что эстетичней их зашить, но если вы их зашиваете – нужно сделать решетки сверху и снизу решетки для обеспечения воздухообмена.