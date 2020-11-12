Пациентку с 90-процентным поражением легких спасли в Пскове

Фото: Instagram-аккаунт Варвары Оконечниковой

Пожилую пациентку с 90-процентным поражением легких спасли в Псковской областной инфекционной больнице, рассказала заведующая отделением реанимации Варвара Оконечникова.

При поступлении пациентка находилась в коме первой степени. Цифры Сатурация кислорода в крови 24-26%. По словам врача, она ранее не встречала таких критических цифр. КТ органов грудной клетки показало, что легкие поражены на 90%.

«На утро: Ясное сознание, полностью доступна контакту, все команды выполняет. Рассказывала что видела коридор черно-белый и песни кто-то пел. На самом деле при поступлении наша команда на волнительных повышенных тонах все быстро и слаженно делала для спасения жизни пациентки. Я обещала ей что она увидит внуков», – рассказала Варвара Оконечникова.

Пациентку перевели с положительной динамикой по лабораторным и инструментальным данным на отделение. «Мы работаем ради вас, берегите себя и оставайтесь дома», - добавила врач.