Середкинскую школу перевели на каникулы из-за заболевших учителей

Середкинская среднеобразовательная школа в Псковском районе ушла на внеплановые каникулы, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Решение о переводе школы на карантин принял оперштаб по борьбе с коронавирусом в связи с тем, что половина преподавателей заболела ОРВИ.«Пропущенные дни будут компенсированы за счёт части зимних и весенних каникул», – отметил глава региона.

Ранее в Псковской области на карантин из-за коронавирусной инфекции закрыты 40 классов. На дистанционное обучение перевели 660 школьников.