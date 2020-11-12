В Псковской области самый низкий показатель по тестированию в СЗФО, сообщат telegram-канал «Псковские новости».

По Северо-Западному федеральному округу показатель по тестированию в регионе один из самых низких — 163,7 на 100 тыс населения. Губернатор региона Михаил Ведерников поставил задачу повысить объём тестирования и выйти, как минимум, на средний уровень по округу.

Проблема с организацией ПЦР-тестирования в Псковской области сохраняется, даже несмотря на то, что с начала пандемии мощность лабораторий была увеличена втрое.

Михаил Ведерников предложил задействовать технику и IT-специалистов, чтобы результаты тестов максимально быстро доходили до пациентов предлагает.