Заморозки до -5 градусов ожидаются в Псковской области на выходных

Фото: Дарья ХВАТКОВА

На выходных в Псковской области ночные температуры будут достигать -5 градусов, сообщила «Комсомольской правде» начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

На выходных в регионе днем ожидается от 0 до +5 градусов. Ночью от 0 до -5.

Будет преимущественно солнечная погода без осадков.

Как сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС, ветер южных направлений будет дуть со скоростью 3-8 м/секунду. Атмосферное давление ожидается выше нормы.