Широкое празднование Нового года в Пскове маловероятно

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Массовые мероприятия в период новогодних праздников, маловероятны, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона.

По его словам, исходя из текущих эпидемиологической ситуации, скорее всего, массовые мероприятия останутся под запретом. «При этом я рассчитываю, что общими усилиями мы не допустим ухудшения ситуации и не придём, как в некоторых странах Европы, к тотальному локдауну», - подчеркнул он.

При этом губернатор пообещал сделать всё необходимое, чтобы не допустить «весеннего сценария». «Сделаем все необходимое, чтобы как минимум можно было спокойно встретить праздник в кругу семьи без ограничений», - подчеркнул он.