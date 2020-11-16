Побороться за статуэтку «Народного признания» смогут руководители псковских предприятий и организаций

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Претендентами на соискание Первой общественной премии региона «Народное признание» станут руководители крупных компаний и предприятий, а также представители бизнес-элиты Псковской области. Любой пскович может выдвинуть себя или кандидата в номинации «Лидер».

В этом году на соискание премии «Народное признание-2020» в номинации «Лидер» уже поступила первая заявка. Кандидатом на премию стала директор Себежской средней школы Раиса Евдокимова.

Как отмечают отправители заявки, "Раиса Евдокимова – опытный, высококвалифицированный и творчески работающий педагог и руководитель. Её работа – образец добросовестного труда, высокой организованности и большой результативности".

Педагогический стаж работы уже насчитывается в 44 года, а Себежской средней школе из них посвящено 26 лет. Педагогический путь начался у Раисы Евдокимовой в 1975 году, когда она пришла в школу учителем математики, окончив Псковский государственный педагогический институт.

В разные годы обладателями статуэтки становились: заместитель председателя правления Псковского отделения Российского детского фонда Татьяна Бодрова, начальник УМВД России по Псковской области Борис Говорун и пресс-секретарь сенатора от Псковской области Михаила Маргелова Варвара Пааль. Также победителями в разные годы становились депутат Псковского областного Собрания, руководитель ЗАО «ТЕКО-Терминал» Олег Брячак, хирург сосудистого центра Псковской областной больницы Валентин Шкурин, директор великолукского завода «Лесхозмаш», депутат Псковского областного Собрания Александр Василевский, генеральный директор ООО «СевЗапИнвест» Николай Загоруй, председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Пётр Василевский, предприниматель из Порхова, депутат Псковского областного Собрания Сергей Быков, руководитель ГК «Мега-холод» Татьяна Кириленок, генеральный директор акционерного общества «Псковский электромашиностроительный завод» Александр Лазарев и директор Центра лечебной педагогики, член Общественной палаты РФ Андрей Царёв.

Организаторы конкурса напоминают, что приём заявок на соискание премии «Народное признание — 2020» продлится до 18:00 20 ноября. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить бланк (скачать его можно здесь>>>) и направить его вместе с фотографией номинанта на электронную почту premiya@informpskov.ru.