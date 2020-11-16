Псковичей привлекут к ответственности за парковку на газоне

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Автовладельцев, паркующихся на зеленой зоне в Пскове, привлекут к административной ответственности, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Сотрудники контрольного управления администрации Пскова проверили наличие автомобилей на озелененной территории и детской площадке напротив многоквартирного дома №9 на улице Генерала Маргелова.

На территории оказалось припарковано 4 легковых автомобиля. На данный момент в псковское ОГИБДД направлен запрос для установления личности нарушителей. После этого автовладельцев пригласят в ведомство для дачи объяснений и составления протоколов об административном правонарушении.

Кроме того, в ОГИБДД направлено письмо с просьбой организовать проведение рейдов по выялению автомобилистов, паркующиъся на пешеходных дорожках и зелёных зонах того же дома.