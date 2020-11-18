В Пскове вокруг стадиона у лицея «Развитие» подключили освещение

Фото: пресс-служба администрации региона

Освещение подключили вокруг стадиона возле лицея «Развитие» в Пскрве, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Все основные работы по строительству стадиона завершены. Установлены спортивное ядро, разборная зрительская трибуна на 100 мест с навесом, блок-контейнеры - отапливаемые помещения для спортсменов, футбольный газон, оборудованы беговые дорожки.

В скором времени будет установлена воркаут-площадка и произведена подсыпка земли и уборка территории. В ближайшее время объект планиурется сдан.