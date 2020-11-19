343 человека вылечились от коронавируса в Псковской области за сутки

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За сутки от COVID-19 излечилось значительное количество пациентов – 343 человека. Всего за время пандемии вылечились 5 тысяч 462 человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

163 человека заразились коронавирусом в Псковской области за минувшие сутки. Общее количество случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 10 тысяч 530.

Число умерших не изменилось - 72 человека.

С начала пандемии в регионе проведели 149 тысяч 329 исследований на коронавирус, в том числе 1 тысяча 443 за минувшие сутки.