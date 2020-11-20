В библиотеках Пскова появились книги о жизни после коронавируса

Фото: Псковская городская библиотека

В городские библиотеки Пскова поступили книги о жизни после пандемии коронавируса, сообщили "Комсомольской правде - Псков" в пресс-службе библиотек.

Теперь псковичи смогут почитать сборник рассказов «ПостЭпидемии», в которых ведущие российские писатели-фантасты спрогнозировали варианты развития событий послепандемии Covid-19.

В проекте приняли участие такие писатели, как Вадим Панов, Сергей Лукьяненко, Андрей Мартьянов, Кирилл Бенедиктов, Андрей Лазарчук и Сергей Волков.

Объединяет авторов одно — уверенность в том, что Россия справится с испытанием и станет сильнее. В том числе потому, что была лучше готова к подобной экстремальной ситуации».

Сборник «ПостЭпидемия» можно взять на абонементе или в читальном зале Центральной городской библиотеки Пскова. Если читателям понравится книга, авторы просят отблагодарить их денежными пожертвованиями в благотворительные фонды.