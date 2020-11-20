В Пскове наблюдается дефицит противовирусных препаратов и антибиотиков

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В Псковской области наблюдается дефицит некоторых противовирусных, жаропонижающих препаратов и антибиотиков, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Михаил Ведерников подчеркнул, что проблема общая для всей страны. «Связано это с тем, что производители не справляются с резко возросшим спросом», – пояснил губернатор.

По мнению губернатора, необходимо разумно ограничить свободную продажу наиболее дефицитных препаратов.

«Многие начали скупать препараты впрок и чуть ли не оптом, на случай возможного заболевания в будущем. Мотивацию здесь понять несложно, но нужно понимать, что из-за этого страдают люди, которые столкнулись с угрозой жизни и здоровью уже сегодня. Кроме того, неточный подбор лекарств без консультации с врачом имеет больше шансов навредить, чем уберечь здоровье», – отметил губернатор.