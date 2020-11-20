Псков к Новому году украсят почти на 4 млн рублей

На украшение Пскова к празднованию Нового года и Рождества планируют направить около 4 млн рублей, сообщает информационный ресурс RosTender.info.

Устанавливать новогоднюю иллюминацию в городе начнут уже в середине декабря. Деревья украсят традиционные гирлянды в виде тающих сосулек. В Детском парке появится елка со светодиодными гирляндами и новогодними фигурками. Кроме того появится светящаяся карета, олень и новогодняя арка.

Искусственную елку поставят в сквере на 4-х углах, а фонтан в Ботаническом саду украсит «Светодиодный дождь», на Ольгинском мосту зажгут иллюминацию.

На Октябрьском проспекте будет иллюминация в виде светодиодных занавесов. Октябрьскую площадь, Площадь Победы, Летний сад, Площадь Ленина, мост 50-летия Октября и Дендропарк так же планируют украсить к празднику.

Администрация Пскова объявила тендер на выполнение работ по монтажу новогодней иллюминации на территории города в 2020 году и ее демонтажу в 2021 году. С победителем тендера готовы заключить контракт на 3,9 млн рублей, средства поступят из бюджета города.