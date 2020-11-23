Стартовало голосование за номинантов премии «Народное признание-2020»

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На сайте Псковского агенства информации стартовало онлайн-голосование за номинантов премии Народное признание.

Сделав выбор в каждой или в некоторых номинациях, необходимо ввести номер своего телефона в соответствующее поле внизу страницы голосования и кликнуть на кнопку «Получить код».

Сгенерированный на сайте уникальный код нужно записать, а потом отправить смс-кой на номер +7 (900) 999-99-30.

Проверить, засчитан ли голос, можно еще раз введя свой мобильный номер и кликнув на кнопку «Проверить голос».

Отдать голос можно всего один раз с одного телефонного номера сотового оператора, зарегистрированного на территории РФ. В следующем туре вновь появится возможность голосовать.

Если вам не удалось проголосовать, отправьте письмо с темой «Голосование» и описанием проблемы на адрес redactor@informpskov.ru, указав номер телефона, с которого отправлялось SMS.

Помощь в организации голосования оказывает компания Tele2.