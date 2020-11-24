Проект бюджета Пскова на 2021 год внесен в гордуму

Администрация Пскова внесла на рассмотрение в Псковскую городскую думу проект бюджета на 2021, 2022 и 2023 год, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На 2021 объем доходов запланирован в размере 5 млрд 748,5 млн рублей, общий объем расходов - 5 млрд 884,2 млн рублей. Дефицит составит 135,7 млн рублей.

Общий объем доходов на 2022 год планируется на 5 млрд 521,9 млн рублей. Расходов планируется на 5 млрд 582,1 млн рублей. Дефицит составит 60,3 млн рублей.

Планируется, что в 2023 году дефицит бюджета уменьшится и составит 40,1 млн рублей. Общий доход – 5 млрд 366,2 млн рублей. При этом расходы составят 5 млрд 406,3 млн рублей.

В ближайшее время документ будет рассмотрен думскими комитетами. Также состоятся публичные слушания по проекту. Рассмотрение проекта пройдет в двух чтениях на сессиях в гордуме.