В детском корпусе инфекционки в Пскове можно обследовать детей от двух месяцев

Фото: Дарья ХВАТКОВА

Новое медицинское оборудование в строящемся детском корпусе инфекционной больницы позволит проводить обследования для детей от двух месяцев, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Медицинское оборудование позволит проводить малышам компьютерную томографию, рентген и ИВЛ-терапии. 20% оборудования уже поступили в больницу, остальное прибудет в ближайшие дни.

. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Позаботились и о внешнем виде больницы. Детский корпус выполнен в ярком стиле, чтобы детям было не страшно в нём находиться. Кроме того, здание снаружи и внутри оформлено яркими иллюстрациями.

. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Корпус планируется сдать уже 2 декабря. На данный момент строительная готовность объекта составляет 87%. К завершению идут отделочные работы и работы по инженерным системам. Ведутся пусконаладочные работы, сборка мебели, поставка и разноска медицинского оборудования, клининговые мероприятия и подключение к внешним сетям.

Строительством занимаются более 400 человек и 25 единиц спецтехники. Работы на объекте ведутся круглосуточно в три смены.