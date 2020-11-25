Псковичей приглашают на бесплатный «Тур по новостройкам» Неелово

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Очередной «Тур по новостройкам» для псковичей проведут 12 декабря в деревни Неелово. Потенциальные новосёлы в этот раз смогут познакомиться с частными домами Псковского района.

Проводить тур для псковичей будут сотрудники строительной компании AV-house. Экскурсия по частным домам улицы Весенней в Неелово покажет участникам не только внешний вид новостроек, но и процесс строительства.

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Псковичи смогут оценить качество проводимых строителями работ, а также задать все интересующие вопросы.

Отъезд участников состоится в 10:00 от редакции Псковского агентства информации, которая расположена по новому адресу: улица Ленина, 6а.

Участие в «Туре по новостройкам» бесплатное. Запись проводится по телефону 8 (8112) 702-242.