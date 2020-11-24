Весной 2021 года псковичей может ждать вспышка гриппа

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Весной 2021 года эксперты ожидают вспышку гриппа, сообщил заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии имени И. И. Мечникова РАМН, профессор Михаил Костинов в эфире ПАИ-live.

Михаила Костинов рассказал, что грипп не обязательно возникает в конце осени-начале декабря. По его словам, вспышка ожидается ближе к весне.

«Пока вспышки гриппа в мире нет, поэтому прививаться ещё не поздно», – отметил он.

КОГДА И КОМУ МОЖНО ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ:

Если человек ощущает дискомфорт, лучше повременить с прививкой, уверен эксперт. «Если человек чувствует себя относительно хорошо, он может сделать прививку. Легкие катаральные явления в настоящий момент не служат противопоказаниями для вакцинации против гриппа», – отметил Михаил Костинов.

«Мы должны вакцинировать тех, у кого снижен иммунитет, независимо от того, какое заболевание», – рассказал Костинов подчеркнув, что нужно защищать людей, больных хроническими заболеваниями.