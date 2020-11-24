Как псковичи относятся к запрету новогодних ёлок в школах и детсадах

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В своем недавнем обращении к псковичам губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что жителям региона придётся воздержаться от новогодних ёлок в детских садах и школах, банкетов, танцев в кафе и ресторанах. Мы решили посмотреть, как псковичи отнеслись к запрету новогодних празндиков.

Данное решение вызвало особенно широкий резонанс среди псковских родителей. Многие начали горестно писать в соцсетях, что у детей крадут праздник.

«Значит, в одном классе 32 ребенка сидеть могут, а в хоровод вокруг ёлочки - нет? Дочка так ждёт. Как же так можно? Не стыдно вам, господа, – пишет псковичка. Вот я никак не могу понять, почему наша малышня в сад в одну группу ходить может, а если туда ёлку поставить и музыку включить - это уже запрещено?».

«Детей обидеть легко, трудно будет восстановить доверие», – вздыхают псковичи.

«Детям теперь можно сказать, что Дед Мороз от коронавируса умер, и подарков от него больше не будет», – мрачно подытожил чей-то папа.

Родители даже готовы сами не приходить на праздник, лишь бы не отнимать его у детей. Многие недоумевают, почему дети, которые и так постоянно контактируют друг с другом не могут собраться вместе на утреннике.

«Пусть не в музыкальном зале, пусть без родителей, но новогодний праздник детям нужен обязательно», – просят псковичи. Многие акцентируют внимание на том, что нельзя лишать малышей праздника.

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Некоторые даже начали писать в Instagram-аккаунт губернатору:

«Моя дочь первый год в саду, и ждёт утренник как что-то сказочное..... А Вы забираете эту сказку у детей».

«Чем вам утренники то детские помешали? Пусть проводят в закрытом режиме, без родителей! Почему вы лишаете детей праздника? Я вообще не понимаю что происходит, геноцид какой-то».

«Утренники в садиках без родителей чем помешали? Это просто урок музыки в актовом зале, где он обычно и проводится, только дети нарядные. А один из воспитателей переодет в Деда Мороза».

«Понимаю попадание под запрет ёлок в городских масштабах, куда собираются дети и родители из разных образовательных учреждений, но в рамках привычного, ежедневно посещаемого коллектива смысла запрета не вижу».

В соцсетях к этой просьбе скептически и посоветовали просто устроить ребенку праздник дома. «Если оставят без родителей, начнутся вопросы почему без них», – предполагают псковичи.