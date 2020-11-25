Сделать Псковскую область чище поможет профессиональный подход к работе

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Крупногабаритные отходы - особая тема как для населения, так и для перевозчика. Если для одних- это вопрос - как и куда складировать, для других - вопрос качественной уборки. В арсенале регоператора такой техники достаточно, в том числе 5 специализированных машин, позволяющих спрессовывать крупногабаритные отходы на месте их сбора. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" рассказал генеральный директор компании Александр Киселёв.

Самый частый вопрос, который задают псковичи диспетчерам Экопрома: «Как вывозят крупный мусор?». Ведь в основном население видит стандартные мусоровозы, выгружающие баки.

Как рассказал Александр Киселев, для вывоза КГО необходима техника с мощными установками. Каждый день такие машины отправляются по маршрутам в Псковской области собирать крупногабарит:

«Еженедельно я делаю контрольные рейды - езжу по районам вместе со спецмашиной. Причем мы убираем не только крупногабаритные отходы, но и многолетние свалки».

Установка таких мусоровозов может справиться как с ветками или древесными отходами, так и с диванами. Инновационная техника, предназначенная для уборки крупногабаритных отходов, позволит региону не только ликвидировать старые несанкционированные свалки, но и своевременно справляться с сезонными. Всем нам нужно научиться идти вместе в одном направлении - населению складировать мебель на площадках, а нам- профессионально и качественно делать свою работу. Тогда чистота и порядок будет везде.