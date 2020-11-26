Псковские пенсионеры сменили руководство

Фото из архива КП

В большом зале Псковского областного совета профсоюзов состоялось общее собрание регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Псковской области.

Решением общего собрания досрочно прекращены полномочия членов коллегиальных органов и должностных лиц регионального отделения политической партии, в том числе председателя Правления Майоровой Галины Павловны.

Общим собранием избраны члены Правления и члены Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения партии. Председателем Правления избран Иванов Михаил Александрович, кандидатура которого была рекомендована решением Бюро Президиума Центрального совета политической партии.

Напомним, Иванов Михаил Александрович с 2003 по 2007, с 2017 по 2019 годы занимал пост председателя Избирательной комиссии Псковской области.

Участие в работе общего собрания принял Руководитель Центрального Аппарата политической партии «Российские пенсионеры за социальную справедливость» Фальченко Михаил Геннадьевич.