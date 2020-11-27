31-летняя псковичка попала на «Модный приговор», узнав, что ее удочерили

Фото здесь и далее: кадры программы «Модный приговор»

Жительница города Дно Псковской области, 31-летняя Емельянова Дарья, стала героиней сегодняшнего выпуска программы «Модный приговор» на Первом канале.

Дарья рассказала, что в 25 лет она узнала, что ее удочерили. Девушка поделилась, что после этого у нее появилось очень много вопросов и самый главный до сих пор открыт. «Кто же я такая? Я еще до конца в этом не разобралась. Внутри такое чувство, что я Лунтик, упавший с неба. Может быть, благодаря вашей передаче, я смогу стать ближе к себе», – рассказала участница программы.

Дарья с приемной мамой

«Я понимаю, что даже при моем маленьком росте и нестандартной фигуре можно выглядеть стильно и модно, но я не понимаю как»,– обратилась за помощью Даша.

Дарья рассказала, что ее мама была очень модной, красивой и эффектной женщиной и всеми силами пыталась сделать Дашу такой же. «Посмотрите на меня, я низкая, на меня не садились те наряды... Тяжело ей было со мной в этом плане, а мне тяжело с ней», – поделилась воспоминаниями Дарья.

Фото: кадры программы «Модный приговор»

Ведущим первоначальный образ Даши понравился. После этого народный стилист Людмила предложила интересные образы, которые тоже пришлись всем по вкусу .

«Сегодняшний день объявляю днём, в котором я абсолютно точно нашлась сама для себя», – рассказала в конце передачи девушка. Она пошутила, что теперь в её нарядах можно и на коктейльную вечеринку. «Главное, чтобы пригласили», – смеясь, добавила она.

В конце передачи девушка со слезами на глазах поблагодарила своих родных и приемных родителей за все возможности и за всё то, что она имеет.