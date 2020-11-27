Новый садик в Борисовичах будет работать по спецтехнологиям

Фото из архива КП

Специальные технологии внедрят в образовательный процесс нового детского сада в д. Борисович. Об этом во время общественной приёмки рассказала заведующая Татьяна Сербина, сообщает Псковское агентство информации.

Всего новый садик будут посещать 140 малышей от 2-х лет. Предполагается, что дети будут находиться в восьми группах. А занятия будут основаны на технологии Вячеслава Воскобовича.

Татьяна Сербина рассказала, что с 2017 года является тьютором данной технологии: «Игры Воскобовича развивают логику, творчество, интеллект, а главное, дети в игре обучаются, сами не замечая этого».