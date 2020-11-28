Последствия циклона «Таня» устроняют 85 бригад псковских Россетей

Фото из архива КП

Вечером, 27 ноября, на Псковскую область обрушился циклон «Таня». От метели с мокрым снегом и порывистым ветром пострадал юг региона. О том, какие последствия принес циклон рассказали в Псковском филиале «Россети. Северо-Запад».

Устранять локальные отключения электроэнергии отправились 85 бригад. Всего из-за циклона пострадало порядка 2200 потребителей. Чтобы восстановить повреждения, энергетики неприрывно работают с вечера пятницы.

В Россетях напоминают, если у вас произошло отключение электроэнергии или вы заметили повреждения на энергообъектах, то обязательно сообщите об этом по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.