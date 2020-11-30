Еще 195 человек заразились коронавирусом в Псковской области

Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние сутки COVID-19 подтвердили еще у 195 человек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. Количество заболевших увеличилось до 12 тысяч 507 человек.

В регионе выздоровели еще 67 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 6 тысяч 668.

Всего специалисты провели 163 тысячи 464 теста но коронавирус, из них за сутки – 1 тысяча 336 исследований. Количество погибших не изменилось – 72 человека.