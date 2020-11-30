В Пскове перекрыли часть улицы Некрасова

Фото из архива КП

Сегодня, 30 ноября, состоялось закрытие части улицы Некрасова в Пскове. Об этом сообщили в городской администрации.

Закрытие участка улицы Некрасова от Комсомольского переулка до Музейного переулка состоялось в 9:00. Ожидается, что открыть ее смогут уже к 23:00 часам этого же дня.

Перекрытие дороги для движении транспорта связано с аварийными работами в водопроводных сетях.

Объезд предложен по Комсомольскому переулку и улице Свердлова при движении от Октябрьского проспекта, по улице Советской при движении к Октябрьскому проспекту.