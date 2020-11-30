Изменился график работы в отделах ГИБДД Псковской области

Фото: Дарья ХВАТКОВА

С пятницы, 28 ноября, изменен график и способ работы Госавтоинспекции Псковской области, сообщает пресс-служба Управления МВД РФ по Псковской области.

Приём граждан теперь организован не только с помощью единого портала, но и другими доступными способами. Данное решение принято в связи со сбоями в работе единого портала государственных и муниципальных услуг.

Режим работы в регистрационно-экзаменационных подразделениях Пскова и Великих Лук:

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Режим работы в регистрационно-экзаменационных подразделений в Порхове и в Невеле:

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Режим работы в регистрационно-экзаменационных подразделениях Бежаниц и Дедовичей: