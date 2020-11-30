Фильм с псковичкой Юлией Пересильд покажут в кинотеатрах 3 декабря

Источник фото: ООО «Кинокомпания «Магнум»

В декабре в российских кинотеатрах пройдут показы фильма «Трое» с участием псковички Юлии Пересильд.

Уже на этой неделе, 3 декабря, стартует премьерный показ фильма.

Как сообщается на информационном портале afisha.ru, в главных ролях – Константин Хабенский, Виктория Исакова и Юлия Пересильд. В центре сюжета зритель увидит троих героев — известного стареющего телеведущего Александра, его жену инстаграм-психолога Злату и поэтессу и экскурсовода из Питера Веронику.

Источник фото: ООО «Кинокомпания «Магнум»

Герой Константина Хабенского, устав от тяжести собственной славы и денег, решает свести счёты с жизнью и утопиться. В процессе он знакомится с героиней псковички Юлии Пересильд, поэтессой Вероникой Гущиной. Между ними начинается бурный роман и читатель оказывается в самом центре драматичного сюжета с любовный треугольником.