Псковская область вошла в топ-5 лучших мест для курортного отдыха

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Псковская область вошла в топ-5 популярных мест для курортного отдыха на Северо-Западе, сообщили «Комсомольской правде – Псков» на туристическом портале «ТурСтат».

Рейтинг курортов и регионов России составил Портал бронирования Санатории-России.рф. При составлении пятёрки лучших курортов, эксперты опирались на их популярность среди покупателей этой осенью.

В пятерку самых популярных регионов для осеннего отдыха вошли Псковская область, Ленинградская область, Карелия, Калининградская область и Санкт-Петербург.

Кроме того выяснилось, что дороже всего отдых обошёлся на санаториях юга России. Дешевле всего отдохнули те, кто принял решение отдохнуть в этом сезоне в санаториях Центральной России.