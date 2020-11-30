В Гдовском районе 30 ноября отключат электроэнергию

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В Гдовском районе в период с 30 ноября по 4 декабря отключат электроэнергию, сообщает газета «Гдовская заря».

1 декабря совет отключат в деревне Лужок, Юхновщине и Партизанской.

2 декабря без электроэнергии останется деревня Жуково, Юхновщина, Булатовщина, Вокзальный переулок и деревня Ветеря-3.

3 декабря свет отключат в деревне Коровье Село из-за расчистки трассы и в деревне Замогилье из-за обрезки крон деревьев.

4 декабря в деревне Полна будут проводить монтаж проводов. В Гдове свет отключат на улице Богданова, 1, 2, 2а, 3, 5, 7; Площади 25-го Октября, 2, 2а; улице Вокзальной, 1, 3; Набережной реки Гдовки, 10, 12.

Телефон для заявок – 8-800-220-0-220.