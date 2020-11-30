Псковичи могут выбрать название для сквера на Завеличье до 8 декабря

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Псковичи могут выбрать название для сквера между детскими садами №48, №50 и школой №24 в Пскове с помощью онлайн-голосования. Голосование проходит на портале «Мой дом» до 8 декабря.

Благоустройство данной территории было завершено в декабре прошлого года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь оборудованы велодорожки, велопарковка, заменено асфальтовое покрытие площадок и тротуаров, установлены бортовые камни, малые архитектурные формы и ограждения.

В общественную комиссию по упорядочению названий улиц обратились жители дальнего Завеличья с просьбой присвоить территории между детскими садами №48, №50 и школой №24 официальное название.

Жители микрорайона предложили свои варианты для наименования сквера: «Связь поколений» и «сквер «Молодежи». Однако, голосующие могут предложить и свое название. Все предложенные варианты будут рассмотрены на заседании Общественной комиссии по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным