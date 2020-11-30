На этой неделе в Пскове начнут устанавливать новогодние украшения

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Новые новогодние украшения в Пскове начнут устанавливать уже на этой неделе, сообщает газета «Псковская правда» со ссылкой на директора Специализированной службы Сергея Фёдорова. В этом году в Пскове появится много новых украшений, которые псковичи сами выбрали в ходе голосования. Сначала установят светодиодные арки в Детском парке и сани в сквере не Четырёх углах, которые изготовили сотрудники Специализированной службы.

Сергей Федоров отметил, что другие светодиодные фигуры уже заказаны и оплачены за счёт спонсорских средств, решается вопрос доставки. «Подводят доставщики. Компания «Деловые линии» срывает все разумные сроки», – сообщил руководитель Специализированной службы.

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Он так же рассказал, что закупили в регионе не все фигуры. «Надо учитывать возможности предприятий, которые их изготавливают и которые это финансируют», – объяснил Сергей Фёдоров. Светодиодные фигуры в этом году точно будут установлены в Детском парке, в сквере на Четырёх углах и в Финском парке. Кроме того будет украшена нижняя часть Троицкого моста.