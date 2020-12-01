16-летний пскович-изобретатель победил во Всероссийском конкурсе

"Умная трость"

Школьник Станислав Федоров представил свое изобретение «Умная трость» на Всероссийском конкурсе проектов Кружкового движения Rukami в специальной номинации для проектов, решающих глобальные проблемы человечества - «Сделай мир лучше» (Профи).

Умная трость, разработанная подростком, сможет помочь людям с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата. Она представлена отдельно в двух комплектациях: SC-1 и SC-2 соответственно.

Трость снабжена утразвуковым дальномером, который сообщит владельцу динамиком или вибрацией о препятствиях. Кроме того, она будет оснащена GPS-датчиком и кнопкой SOS, это спасет жизнь человеку и поможет найти владельца в экстренной ситуации или вызвать службы спасен я.

У трости будет собственное приложение, которое будет доступно для родственников человека. Все сигналы пульса и оповещение об экстренной ситуации поступят в электронную платформу.

Если человек потеряет трость и она упадет на землю, то датчик удара запустит звуковой сигнал, чтобы ему было возможным быстрее и без помощи найти ее.

«В числе победителей конкурса Rukami талантливые разработки, по-настоящему яркие визионерские проекты. Приятно, что многие из них направлены на решение социально важных проблем и помощь тем, кто в ней особенно нуждается. Точно знаю, имена их создателей мы услышим еще не единожды, они продолжат работу и выйдут со своим изобретением на реальный рынок», — отметила руководитель проекта Rukami и директор Центра поддержки проектов по развитию талантов Национальной технологической инициативы (НТИ) в РВК Наталья Смелкова.