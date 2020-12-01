Губернаторов призвали 31 декабря 2020 года сделать выходным

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Объявить 31 декабря 2020 года выходным днём лично попросил глав регионов член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев. Как сообщает РИА новости, он руководствовался статистикой, где 85% гражан поддержали данную инициативу.

«Тридцать первое декабря россияне должны быть дома, со своей семьей и вместе готовиться к празднику, поздравлять близких и друзей. Уверен, что официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря еще более праздничной, а людей — более спокойными и счастливыми. На сегодняшний день инициатива «31 декабря – выходной день» активно обсуждается и горячо поддерживается представителями экспертных сообществ, депутатами, сенаторами, широкой общественностью», — подчеркнул Хамзаев в письме.

Недавно на пленарном заседании Госдума отклонила законопроект ЛДПР, который предлагал сделать 31 декабря выходным.

Итоги ежегодных социологических опросов также показали, что россияне инициативу поддерживают. "За" выходной 31 числа проголосовали более 85% опрошенных граждан.

В октябре этого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года официально объявляется выходным. Но пследний день 2020-го остаётся неизменно рабочим.