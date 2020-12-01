В Пскове открылось 6 фотовыставок во Всемирный Щедрый вторник

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Псков присоединился к проведению Всемирного благотворительного дня Щедрый вторник. В этот день в 6-ти точках города можно посетить фотовыставки. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Благотворительном фонде «Добрый город».

В этом году в городе было решено организовать шесть фотовыставок, посвященных 30-ти некоммерческим организациям и гражданским инициативам региона. Каждая фотография имеет свой QR-код, пройдя по которому можно подробнее прочитать об организации с фотографии.

«В этот день принято поддерживать некоммерческие и благотворительные организации, делать добрые дела, а главное рассказывать о них. Ведь чем больше людей узнают о том, что помогать это просто – тем больше людей заходят поддержать некоммерческие организации и благотворительные фонды» - сообщили организаторы.

Самая большая выставка работает с 1 по 13 декабря в галерее «Цех», где представлены 60 фотографий, рассказывающих о буднях псковских общественников.

Также в эти дни работают фотовыставки в кинотеатре «Победа», в Доме офицеров, в главном корпусе ПсковГУ и ТЦ «Империал», экологической библиотеке «Радуга».