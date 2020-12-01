Нужна помощь: 3-летняя псковичка задыхается от синдрома «проклятье ундины»

Фото: благотворительный фонд "Алёша".

Трехлетней Ане Струковой нужна помощь неравнодушных псковичей, рассказали в благотворительном фонде «Алёша».

Почти треть жизни малышка провела в больнице из-за своей редкой болезни. Девять месяцев малышка одна лежала в стенах Детской областной больницы, четыре из них на аппарате ИВЛ.

У Ани синдром врождённой центральной гиповентиляции или синдромом «проклятья ундины». Мозг малышки не может самостоятельно передавать импульсы дыхательной мускулатуре. Аня не может дышать самостоятельно.

От недостатка кислорода страдает весь организм. У малышки уже начались судороги, кроме того из-за трахеостомы она до сих пор не может говорить.

Чтобы вернуть ей возможность дышать — нужно установить специальный прибор, который будет посылать импульсы в диафрагму и восстановит автономное дыхание. Аня сможет дышать полноценно. К сожалению, стоимость прибора за гранью возможностей родителей — они не могут оплатить прибор, стоимость которого 8 404 288 рублей.

В фонде уверен, что среди земляков Ани обязательно найдутся люди, которые смогут и захотят помочь малышке.