Жительница Финляндии лишилась автомобиля по пути в Псков

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По дороге в Псков жительница Финляндии лишилась автомобиля, сообщает «Фонтанка».

В дежурную часть поступило заявление от 38-летней жительницы Финляндии. Она сообщила, что 16 марта вместе с 34-летним сожителем на автомобиле Mercedes-Benz C 180 2019 года выпуска въехала в Россию из Финляндии, чтобы побывать у родственников молодого человека в Пскове.

По дороге к родственникам, 18 марта, пара поссорилась. Женщина на эмоциях вышла из автомобиля, а мужчина уехал. Из-за закрытия границ в связи с распространением коронавируса заявительнице пришлось срочно вернуться обратно в Финляндию, где она проживает. С тех пор о своём автомобиле она ничего не слышала.