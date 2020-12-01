Эксперты рассказали, как в Псковской области считают смерти от коронавируса

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В официальном telegram-канале Псковской области объяснили, как в регионе считают смерти от коронавируса.

Все пациенты, умершие на койках ковид-центров региона делятся на 3 категории:

1) Пациенты, причиной смерти которых стал коронавирус. В регионе 73 человека;

2) Пациенты, зараженные COVID-19, но умершие от другого заболевания. Например, человек поступил с инфарктом, заразился коронавирусом, но погиб из-за инфаркта, что было подтверждено в результате вскрытия;

3) Пациенты, умершие от внебольничной пневмонии, вызванной не ковидными возбудителями.

В Комитете по здравоохранению отметили, что если предположить, что в регионе все пациенты, относящиеся ко всем трем группам, погибли именно от коронавируса – это будет означать, что от внебольничной некоронавирусной пневмонии случаев смерти не было вообще. «Это, очевидно, не соответствует действительности», - отметили эксперты.

Оперативный штаб в своей ежедневной сводке даёт цифру по умершим именно от коронавируса. Общие данные по совокупному числу смертей заносятся в информационный центр коронавируса, отчётная форма так и называется: «Число коек, развернутых для пациентов с ковид-19 и пациентов с пневмонией».

«Уже из названия понятно, что здесь учитываются суммарно и пациенты с пневмонией, и пациенты с коронавирусом», - прокомментировали в Комитете.