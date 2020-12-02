Более полумиллиона рублей украл «сотрудник» банка у 55-летней псковички

Фото из архива КП

Больше полмиллиона рублей лишилась псковичка после общения с человеком, выдавшим себя за сотрудника банка. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

История с ппохищением денег знакомазнакомая многим: позвонили на личный номер, представились сотрудником банка, назвали точное имя хозяйки банковской карты и сообщили, что с этого счета мошенники пытаются незаконно оформить кредит.

Чтобы этого недопустить псковичка предложили перевести ее накопленные средства на, так называемый, «безопасный» счёт. Как это сделать, ей тоже подробно объяснили и каждый ее шаг в переводе сопровождали «подсказками».

В итоге все средства были направлены на счёт мнимых банковских служащих, а псковичка лишилась 595 тысяч рублей, как и ещё двое человек из Почки и Дедовичей буквально на днях.

По горячим следам преступников заведено несколько уголовных дел.