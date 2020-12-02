Названа дата открытия детской инфекционки в Пскове

Фото: Дарья ХВАТКОВА

Детский корпус новой инфекционной больницы в Пскове примет первых пациентов уже в этом году. Об этом рассказал сегодня губернатор региона Михаил Ведерников во время ВКС с президентом РФ Владимиром Путиным 2 декабря, сообщает ПАИ.

Первых пациентов новый корпус примет до конца года. Это будет последним шагом по созданию новой высокотехнологичной региональной инфекционной службы.

На данный момент строительств уже завершен, идет поставка медицинского оборудования. Его область получит в течение двух недель. Михаил Ведерников отметил, что корпуса на 60 мест для Псковской области этого более чем достаточно.

«Она будет отвечать самым высоким требованиям по лечению как взрослых пациентов, так и детей. Это особенно важно и своевременно, учитывая непростую эпидобстановку в Псковской области», – подчеркнул губернатор.

Напомним, во время ВКС, Президент России открыл новое отделение детской инфекционной больницы в Пскове.