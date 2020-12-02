Владимир Путин открыл новую псковскую больницу по видеоконференции

Сегодня, 2 декабря, Владимир Путин по видеоконференции с губернатором Псковской области открыл многофункциональный медцентр в Пскове.

«Уважаемый Владимир Владимирович. Благодаря вашей поддержке в Новый год Псковская область входит с тремя корпусами областной инфекционной больницы общей емкостью более 360 коек. Наряду с высокотехнологичным оборудованием и профессиональными медицинскими кадрами это создаёт современную и эффективную инфекционную службу», - поблагодарил президента Михаил Ведерников.

В новой детской инфекционной больнице в Пскове появится необходимая для нынешнего времени ПЦР-лаборатория. А первого пациента примут до конца этого года.