Советник губернатора объяснил, почему Ведерников не прокомментировал интервью Дудя с Марковым

Скриншот из видеоинтервью Дудя и Маркова

Советник губернатора Псковской области Антон Сергеев объяснил, почему Михаил Ведерников никак не прокомментировал интервью Юрия Дудя с псковским фотографом Дмитрием Марковым.

В эфире проекта ПАИ-live Антон Сергеев пояснил, что в истории с Монеточкой была вполне конкретная информационная привязка, а в интервью с Марковым ее нет.

«Будет, наверное. [комментарий - ред.], если у него будет очередная фотовыставка. Я надеюсь, что она будет у него во Франции, потому что он реально делает отличные фотографии. Вот я на него давно подписан», – рассказал Сергеев.

Кроме того он отметил, что лично ему нравятся фотографии Маркова тем, что он показывает жизнь такой, как она есть. Причем делает он это с помощью мобильного телефона, не самой последней модели.