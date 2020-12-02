В Пскове незаконно выгрузили строительный мусор на контейнерную площадку

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В Пскове региональный оператор зафиксировал факт незаконного складирования строительного мусора на контейнерную площадку для твёрдых коммунальных отходов.

Во время мониторинга контейнерных площадок 2 декабря представители Экопрома заметили машину, подъехавшую к контейнерной площадке на ул. Гагарина. Из микроавтобуса вышли мужчины и стали выгружать мешки со строительными отходами в место накопления ТКО.

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Данные о совершенном правонарушении будут переданы в надзорные органы. Согласно статье 8.1 КоАП РФ за несоблюдение экологических требований при строительстве, капитальном ремонте, реконструкции зданий, строений, сооружений нарушителям грозит предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей; на должностных лиц — от 2 до 5 тысяч рублей; на юридических лиц — от 20 до 100 тысяч рублей.