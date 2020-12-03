Еще 199 человек заразились коронавирусом в Псковской области

.

За последние сутки в регионе коронавирусом заболели 199 человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. За весь период пандемии коронавирусом заразились 13 тысяч 100 человек.

Выздоровело за минувшие сутки 63 пациента. За все время пандемии – 6 тысяч 908 человек. Количество умерших за сутки увеличилось до 74, умер еще один пациент, зараженный коронавирусом.

Всего специалисты провели 168 тысяч 211 тестов на коронавирус. Из них 1 тысяча 499 за последние сутки.