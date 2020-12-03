Пригородные поезда переходят на новый график работы в Псковской области

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

С 13 декабря изменится график курсирования пригородных поездов в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове сообщили в АО «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».

Ожидается, что изменения вступят в силу в ночь с 12 на 13 декабря 2020 года. По новому расписанию пригородные поезда начнут курсировать с 03:00 (мск) 13 декабря 2020 года.

Пассажиров просят ознакомиться с подробным расписанием движения пригородных поездов на станциях вокзала и на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Уважаемые пассажиры! Подробно с расписанием движения пригородных поездов вы можете ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на интернет-сайте